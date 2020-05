Zentrale Prüfung in Englisch

Zum zweiten mal testet das BIFIE bundesweit Österreichs Schüler. Am Mittwoch, 17. April, wird das Englisch-Wissen aller SchülerInnen der 8. Schulstufe geprüft. Für ganz Österreich sind das ca. 83.000 SchülerInnen in 4.000 Klassen und 1.400 Schulen.

Bildungsministerin Claudia Schmied erklärt dazu: "Jedes Kind in Österreich hat Anspruch auf höchste Qualität im Unterricht. Deshalb brauchen wir einen "Qualitäts-Check" für den Unterricht an unseren Schulen und haben die Bildungsstandards als Instrument einer wertschätzenden Feedbackkultur an den Schulen entwickelt. Die Überprüfung der Bildungsstandards zeigt uns, ob die entsprechenden Kompetenzen vermittelt wurden."



Gleichzeitig sind die Bildungsstandards für die Ministerin eines der wichtigsten Elemente für die Schulentwicklung: "Die Bildungsstandards helfen Lehrerinnen und Lehrern bei ihrem Streben, den Unterricht laufend zu verbessern. Sie stellen ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung im Bildungsbereich dar. Auf Schulebene dient die Ergebnisrückmeldung vor allem der Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität, die von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulleiterinnen und -leitern gemeinsam verantwortet wird. Bisher waren wir bei der Bewertung der Bildung in unserem Land auf internationale Studien wie PISA oder PIRLS konzentriert. Mit den Bildungsstandards können wir nun weit besser auf spezifisch österreichischen Prüfungen aufbauen."