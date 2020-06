Auf den Spuren des Zeitgefühls

Wie im sprichwörtlichen Hamsterrad – so fühlte sich Franz S. im Vorjahr. "Ich war als Bauleiter jeden Tag auf Baustellen in einer größeren Region unterwegs und hatte kein Wochenende mehr. Die Ruhe fehlte, das Handy läutete ständig, ich wollt’s am liebsten aus dem Fenster werfen." Zum Stress gesellte sich mit der Zeit enorme Antriebslosigkeit. "Ich fühlte mich richtig ausgebrannt. Alles hat mich belastet." Dazu kamen gesundheitliche Probleme in Form eines Tinnitus. "Ich war körperlich und seelisch in einem furchtbaren Zustand."

Der 55-Jährige beschloss, dass es so nicht weitergehen könne und nahm sich eine mehrwöchige Auszeit. "Ich musste einfach etwas ändern in meinem Leben, wusste aber noch nicht genau, was." Er probierte – unter Anleitung von Ärzten und Therapeuten – einiges aus. "Jeder muss für sich selbst herausfinden, wie er seine Zeit gut erfüllt." Für sich entdeckte Franz S. körperliche Betätigung. "Bewegung ist für mich das Um und Auf. Das aktiviert und beruhigt gleichermaßen." Für seinen Garten kaufte er sich daher einen neuen Rasenmäher – "einen zum Schieben, keinen Mini-Traktor zum oben sitzen." Ebenso sorgte Lesen für Ausgleich.

Auch auf der beruflichen Ebene veränderte er einiges, reduzierte etwa seinen Aufgabenbereich. "Jetzt verdiene ich zwar etwas weniger, aber es geht mir besser." Die gewonnene Zeit nutzt er seither verstärkt mit seiner Ehefrau. Mit dem Familienhund unternimmt das Paar häufig ausgedehnte Spaziergänge und erholsame Ausflüge.