Bunte Sixties und dunkle Eleganz: Trends der Mailänder Möbelmesse

Es ist das Mekka für Interieur-Fans: Der Salone del Mobile in Mailand. Die bedeutendste Möbelmesse der Welt konnte statt im April nun endlich im Juni stattfinden und zog Tausende Besucher an. So wie die österreichische Innenarchitektin Nina Sachs, die gemeinsam mit dem KURIER die Trends aus den neuen Kollektionen der mehr als 2.000 Aussteller zusammenfasst.

Farbenfrohe Retro-Stücke

Zum einem regieren derzeit die bunten Sechziger- und Siebzigerjahre das Interieur Design. Hier sind skandinavische Marken stark vertreten. Gleichförmige Muster, intensive Farben und wild-gewagte Kreationen sind gefragt.

Zanotta legte beispielsweise einen Entwurf aus 1966 neu auf (siehe Titelbild). Auf den wellenförmigen Sesseln in Grasgrün und Magenta von Liisi Beckham sitzt man nun aber auf einer durchlässigen Stoffpolsterung anstatt auf Vinyl.