Windows Phone 8: Erste Details enthüllt

Dank eines Videos, das Joe Belfiore, Windows Phone Manager bei Microsoft, für Partner bei Nokia produziert hat, weiß man seit heute mehr über die nächste Generation des Mobil-Betriebssystems, Windows Phone 8, Codename "Apollo”. Die Webseite Pocketnow gelangte auf unbekanntem Weg an das Video und fasste die Änderungen, die das neue System bringt, zusammen. Eingeführt soll dieses im vierten Quartal 2012 werden.



Das neue Windows Phone 8 wird auf eine große Bandbreite an unterschiedlicher Hardware anwendbar sein. Das Betriebssystem unterstützt vier verschiedene Bildschirmauflösungen und Mehrkernprozessoren, sowie wechselbare microSD-Speicher. Außerdem kann für Microsofts neues Produkt eine signifikante Leistungssteigerung erwartet werden, um in Tests besser gegen die Konkurrenten Android und iOS abschneiden zu können.



Die Zusammenarbeit mit Near Field Communication ( NFC) soll ein Fixbestandteil bei "Apollo” sein. Durch die kontaktlose Übertragungs-Technik sollen Windows-Phones zur mobilen Geldbörse werden können.