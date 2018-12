Wildkatze, Besenheide, Alien: Das ist die "Natur des Jahres 2019"

Beim „Tier des Jahres“ geht es ganz konkret um die Wildkatze. Felis silvestris silvestris – so ihr wissenschaftlicher Name – zog sich in den 1950er-Jahren aus den Wäldern Österreichs zurück, seit 1989 gilt sie hier als „ausgestorben, ausgerottet oder verschollen“. „Wir sind seit zehn Jahren wild hinter der Wildkatze her“, sagt Breschar. Das Ergebnis: Die scheue Jägerin lief im Norden des Landes in Fotofallen, darüber hinaus konnten die Sichtungen genetisch abgesichert werden. „Wir haben einen starken Hinweis auf eine kleine Population,“ freut sich Breschar. Für den NABU ist das Grund genug, das „Jahr der Wildkatze“ auszurufen.