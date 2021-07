Igel, Star und Co: Die "Natur des Jahres 2018"

Spinne des Jahres

Auch die "Spinne des Jahres" ist für Menschen keine Gefahr. Die Fettspinne verdankt ihren Namen einem fettig-glänzenden Aussehen vor allem am Hinterleib. Bei einer Körpergröße von vier bis sieben Millimetern ist sie in verschiedenen Brauntönen gefärbt. Sie baut dreidimensionale Deckennetze mit nach unten hängenden Fangfäden, die als einzige mit Klebetropfen versehen sind. Fettspinnen kommen in und an Gebäuden in ganz Mitteleuropa vor und sind recht häufig. Sie fressen kleine Insekten und andere Spinnen. Ihre Ernennung, die übrigens europaweit zählt, verdankt sie 83 Arachnologen aus 26 Ländern. In Österreich wurde die Wahl vom Naturhistorischen Museum Wien koordiniert.

Weichtier des Jahres

Der Tigerschnegel ist zwar hierzulande recht verbreitet, trotzdem aber eher unbekannt. Der Titel "Weichtier des Jahres" soll ihm zu mehr Ruhm verhelfen, meinen der Naturschutzbund und die Malakologen (Weichtierexperten) der Universität Salzburg. Er ist eine große Nacktschnecke, die Eier und Jungtiere einer ungeliebten Verwandten verzehrt, der "Spanischen Wegschnecke", die sonst kaum Feinde hat und sich massenhaft vermehrt. Mit bis zu 20 Zentimetern ist der Tigerschnegel eine der größten Weichtiere Europas. Für Gärtner ist er keine Plage, da er außer anderen Schnecken und ihren Gelegen nur Pilze und Aas frisst.

Blume des Jahres

Zur "Blume des Jahres" kürte der Naturschutzbund den "Langblättrigen Ehrenpreis". Er säumt Flüsse an naturnahe Flussauen. Dieser Lebensraum sei einer der stärksten bedrohten Ökosysteme in Österreich. Rund drei Viertel des auch für den Hochwasserschutz und CO2-Speicherung wichtigen Auenbestandes seien bereits verschwunden. Die lila Blüten des Langblättrigen Ehrenpreis sind im Hochsommer zu bewundern und traubenförmig. Oft laben sich Bienen, Hummeln und Fliegen an ihrem Nektar. Er ist auch als Garten- und Balkonpflanze beliebt.