Wie wir leben sollen: Nachhaltigkeit

Einer muss damit anfangen, nachhaltig zu leben", sagt Andreas, 17. Doch was bedeutet "nachhaltig" überhaupt? "Mit Ressourcen und Menschen so umgehen, dass es für die nächste Generation auch noch passt", sagt der Schüler der 2A Handelsakademie Ungargasse in Wien.



Seit einem Jahr nimmt seine Klasse am Projekt "Schüler gestalten Wandel" teil. Ziel ist es, junge Menschen für Probleme wie ungerechte Belohnung oder Raubbau an der Natur sensibel zu machen. Mehr noch: Schülern soll bewusst werden, dass sie Teil der Lösung dieser Probleme sind.