Wie Samuel Koch nach seinem Unfall neuen Mut schöpfte

Samuel Koch nützt eine längere Autofahrt für unser Telefonat. Im Moment ist er beruflich sehr beschäftigt, spielt in mehreren Stücken an verschiedenen Theatern. Am Mittwoch fand in Mannheim die Premiere von Hermann Hesses „Der Steppenwolf“ statt. „Wenn man auf eine Premiere zuarbeitet, ist man immer ein wenig in einem Tunnel“, entschuldigt er sich für den Termin nach der Premiere.

Er telefoniert via Headset, sein Handy ist an seinem Elektrorollstuhl befestigt. Den braucht der 31-Jährige, seit er 2010 in der Fernsehsendung „Wetten, dass..?“ verunglückte und vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Anfang Jänner erschien sein drittes Buch, worin er sich dem Thema Resilienz (der psychischen Widerstandsfähigkeit), einem Trendthema unserer Zeit, widmet. Oder besser: dem, worauf es beim immer wieder Aufstehen nach Krisen wirklich ankommt. Ein Gespräch über Entwicklung, Werte – und „diesen einen, dämlichen Misserfolg“, über den er noch immer häufig definiert wird.

KURIER: Herr Koch, Ihr Buch trägt den Untertitel „Kein Resilienzratgeber“. Was ist schlecht an Resilienz? Samuel Koch: Resilienz hat durchaus seine Berechtigung. Wenn man psychisch und körperlich widerstandsfähiger sein möchte, ist es in Ordnung, wenn man sich Rat sucht. Ich möchte die Resilienz-Ratgeber nicht schlecht machen, im Alltag mit seinen üblichen Sorgen und Problemchen kann das helfen. Aber was da in den unzähligen Ratgebern aufgezählt wird, ist ja auch ein Modethema. Es ist mir persönlich schwergefallen, einen der sieben Resilienzfaktoren (Optimismus, Akzeptanz, neue Netzwerke aufbauen, Lösungsorientierung, Verlassen der Opferrolle, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Zukunft planen und gestalten) anzuwenden. Wenn es hart auf hart kommt, gibt es angesichts harter Fakten keine weichen Antworten.