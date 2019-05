Wie Marco zwischen Bestrahlungen und Chemo die Matura macht

Wenn er von seinem Besuch im Headquarter des Nike-Konzerns in New York erzählt, leuchten seine Augen: „Ich wurde dort von den Chef-Kreativen wie ein Star empfangen und durfte mein eigenes NBA-Shirt designen.“

Das Leiberl von Marco Weissenböck ziert die Nummer 94 und hängt in seinem Atelierzimmer. Die 94 erinnert ihn an die Zeit „vor der Diagnose“: Als hochambitioniertes Talent der Vienna Capitals setzte er damals gerade zum Sprung in das Mutterland des Eishockeys an. Eine Magnetresonanz-Untersuchung seiner Schulter, die nach einem Crash nicht verheilen wollte, beendete jedoch seine Pläne jäh: „Statt zum Austausch-Schuljahr in die USA übersiedelte ich nach der letzten Latein-Schularbeit in der fünften Klasse ins Sankt-Anna-Kinderspital.“

Die Ärzte im „ Sankt Anna“ brachten es ihm und seiner Familie schonend, in Raten bei: Es sei ein seltener Krebs (siehe Ewing-Sarkom rechts), und man spreche eher nicht von Heilungschancen.