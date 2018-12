St. Anna Kinderkrebsforschung: Große Erfolge für kleine Patienten

„Wir können heute dank Techniken wie der Immuntypisierung bei der Diagnosestellung mancher Krebsarten eine prognostische Wahrscheinlichkeit definieren und damit die Behandlungsstrategie besser steuern.“ Vor allem in den vergangenen fünf Jahren wurden „ganz neue“ Therapieschemen entwickelt.

Gebäude wurde 2009 erweitert

Aus einem Labor mit einem Forscher am Dachboden ist am Wiener Alsergrund ein Betrieb mit 130 Mitarbeitern geworden. Statt am Dachboden forschen die Teams in einem modernen Gebäude direkt neben dem Kinderspital, das durch eine Glasbrücke verbunden ist.