Wie man Teenie-Schwangerschaften verhindert

Ein Blick in die Niederlande scheint Tunkel Recht zu geben. Dort erhalten Jugendliche und sozial Schwache Pille, Hormonspirale oder die Sterilisation des Partners gratis ist. Die Folge: Vier von 1000 Jugendlichen werden dort ungewollt schwanger werden, während es in Österreich laut Schätzungen drei Mal so viel sind. Die Abtreibungsrate ist folglich hoch.

Der einfache Zugang zu Pille, Kondom, Verhütungspflaster oder -ring ist aber nur ein Teil der Lösung, um Teenager-Schwangerschaften zu verhindern. Darauf weist Angela Tunkel hin: „Die beste Prävention ist es, Kindern von klein auf ein gutes Körperbewusstsein zu vermitteln: Aus Studien wissen wir, dass Jugendliche, die einen guten Zugang zu ihrem Körper haben, weitaus besser verhüten.“

Mehr noch: „Ein positives Körperbewusstsein und sexuelle Aufklärung wirken präventiv, nicht nur gegen ungewollte Schwangerschaften, sondern auch gegen sexuell übertragbare Krankheiten, Missbrauch, Mobbing, gegen Essstörungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch.“