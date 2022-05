Wie ist das mit Christi Himmelfahrt?

In ländlichen Gegenden wird zu Christi Himmelfahrt eine auferstandene Christusfigur vom Fußboden beim Altar hinauf in das Heiliggeist-Loch – an der Decke im Gewölbe einer Kirche – gezogen. "In den Städten macht man das nicht mehr. Das war früher eine Tradition, jetzt wirkt das zu plakativ", meint Faber. Zehn Tage später, zu Pfingsten, schwebt vom Heiliggeist-Loch dann eine hölzerne, goldene Taube herunter, um den Heiligen Geist sinnbildlich darzustellen.