Wie es ist, wenn der Hund stirbt

Es bedeutet nicht, dass das verstorbene Tier keinen Platz mehr im Herzen hat. Mimi ist da, doch der Verlust steht nicht mehr so im Fokus. Stattdessen dominiert das Gefühl, dass sie bei uns ein wunderbares Zuhause gefunden und sich der Kreis nun geschlossen hat. Man ist dankbar dafür, dass sie da war.

Irgendwann stellt sich die Frage nach einem Nachfolger. Ja, es gibt Menschen, die sich kurz nach dem Tod ihres Hundes mit einem neuen trösten. Es wäre auch hier vermessen zu sagen, man dürfe das nicht. Für uns gab es nach dem Tod Mimis aber eine Zeit, in der wir die Freiheit genossen haben. Die Monate bis zu ihrem Tod waren sehr anstrengend und fordernd. Die Lust an der neu gewonnenen Spontanität war der Beweis dafür, dass das Leben weitergeht. Eines Tages war klar: Die Zeit ist reif für einen neuen Hund. Es ist jener Moment, an dem die Schwermut und die Trauer endgültig weichen. Die große Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross beschreibt diesen Augenblick wie beim Tauziehen: Man lässt einfach los, oder besser: Man lässt locker, in der Gewissheit, dass nichts verloren geht.

Etwa fünf Monate nach dem Tod von Mimi waren wir bereit und begaben uns auf die Suche. Es sollte, wie Mimi, ein Hund sein, den wir aus ungünstigen Lebensumständen retten können. Und so trat Gustav in unser Leben – wir haben ihn gesucht, er hat uns gefunden. Seit etwas mehr als einer Woche zerbeißt er Patschen, schleppt sein Futterschüsserl im Maul durchs Wohnzimmer und knurrt sein Spiegelbild an.

Ein neuer Anfang. Schön.