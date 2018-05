Wie eine Mittzwanzigerin bemerkte, ein Alkoholproblem zu haben

"Was ich im Alkohol gesucht habe, ist mit der Nüchternheit gekommen: der Glaube an mich selbst, dass ich genug bin und alles bewältigen kann." Mittlerweile ist McAllister zu ihren Eltern nach Norfolk gezogen, wo sie als Yoga-Lehrerin arbeitet. Sie hat kein Problem mit Leuten, die trinken, es sei jedoch für sie das Richtige gewesen, damit aufzuhören. Mit ihrer Geschichte will sie mit dem Klischee des "langweiligen Abstinenzlers" brechen. "Mit dem Trinken aufzuhören ist das Beste, was ich jemals für mich selbst getan habe. Ich bin seit fast 18 Monaten nüchtern und mein Leben ist komplett anders. Ich bin so viel glücklicher."