Wie die Mutter das Beziehungsglück ihrer Kinder beeinflusst

Übernommene Beziehungsschemata

Den Forschern zufolge ergebe sich der Zusammenhang nicht etwa aus dem sozialen Status oder dem Umfeld, in dem ein Mensch aufwächst. Vielmehr sei es die Mutter selbst, die soziale Kompetenzen an ihre Kinder weitergibt, was wiederum deren spätere Interaktion mit Mitmenschen und nicht zuletzt auch die Beziehungsfähigkeit prägt und formt.

Im Zuge der Erhebung, die im Fachblatt PLOS ONE veröffentlicht wurde, wurden Mütter und Kinder über einen Zeitraum von rund 24 Jahren umfassend und wiederholt zu ihren Partnerschaften befragt. Sprich, ob und mit wie vielen anderen Person sie zusammengelebt hatten, ob sie diese geheiratet oder sich wieder scheiden hatten lassen. So konnte das wissenschaftliche Team rund um Soziologin Claire Kamp Dush von der Ohio State University Beziehungsmuster innerhalb einer Familie über mehrere Generationen hinweg herausarbeiten und vergleichen.

Sowohl die Zahl der Ehen als auch die Zahl der Partner, mit denen eine Mutter zusammenlebte, hatten einen Effekt auf die Partnerschaften der Kinder.

Dush, die seit Jahren zu Ehetrends forscht, sagte der britischen Daily Mail, dass Eltern und in vielen Fällen insbesondere die Mutter, des Menschen größtes Vorbild seien, wenn es um die Interaktion mit anderen ginge. Und damit "wie wir Zuneigung zeigen, wie wir uns entschuldigen, wie wir uns vorstellen, wie wir mit Menschen anderen Alters oder des anderen Geschlechts umgehen oder Fremden begegnen".