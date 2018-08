Wie der Penis ins Schulbuch kam

„Sie müssen zuerst Vertrauen zu den Kindern aufbauen“, erklärt die Pädagogin im Ruhestand. Und sie klingt dabei so, als würde sie – so wie in ihrer aktiven Zeit – an der Pädagogischen Akademie angehende Lehrer unterweisen. „Dann müssen Sie vollkommen wertfrei die Organe beim Namen nennen.“

Maria Klebl-Fischer, 1921 geboren, sitzt im Fauteuil ihres Wohnzimmers in einer Wiener Seniorenunterkunft und wundert sich noch heute, mit wie viel Prüderie sie zu Beginn ihrer beruflichen Karriere konfrontiert war. „Die Marie stirbt!“ Hört sie die Zweitklassler einer Wiener Hauptschule auf Schullandwoche noch immer um Hilfe rufen. Dabei hatte die Marie nur ihre Regel bekommen.