Wie 1968 die Gesellschaft veränderte

Die Feministinnen forderten damals, dass der Paragraf 144 (Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs) ersatzlos gestrichen werden muss. Allerdings: Bei ihrem Kampf für Gleichberechtigung konnten sie nicht auf männliche Unterstützung bauen. „Frauen waren diejenigen, die in den linken Gruppen den Kaffee kochten“, erinnert sich Heidi Schrodt. Die Revolutionäre waren nämlich ausgemachte Machos.

Dennoch war es eine Zeit des Aufbruchs: „Das fing mit der Kleidung an, die von den Hippies inspiriert war. Ich trug Perücken und wallende Röcke“, weiß Schrodt heute noch. Maßgebend waren für die Anglistin die USA und Großbritannien: „Die Rockkonzerte, die sexuelle Befreiung, Demos mit den bekannten Spruchbändern.“ Der bekannteste Satz: „Unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren.“

Bärte und lange Haare

Manches entsprach durchaus dem Klischee: „Einmal saß ich in einer Philosophievorlesung, in der heftig debattiert wurde und die Studenten durch ihr Äußeres ihre politische Einstellung zeigten: sie trugen Bärte, hatten lange Haare und rauchten ununterbrochen“, so die Zeitzeugin. Doch die Regel waren solche Seminare nicht.

Eine Veränderung wurde allerdings offensichtlich: Die Burschenschaften dominierten die Universität nicht mehr. Das war Anfang der 1960er noch anders gewesen, wie Fritz Keller schreibt: „Nur die aufmüpfigsten unter den wenigen Mitgliedern des Bundes Sozialistischer Akademiker bekannten sich zuvor auf Universitätsboden offen zur Sozialdemokratie.“ Wer nicht konform war, bekam keine Lehraufträge: darunter berühmte Namen wie der Mathematiker Kurt Gödel, der Maler Oskar Kokoschka oder die Soziologin Marie Jahoda.

Studenten bestimmen mit

Die Alleinregierung der ÖVP unter Bundeskanzler Josef Klaus und seine konservative Politik lösten nur wenige Proteste der ’68er aus. Auf universitärer Ebene konnten die Studenten erst nach 1970 einige Erfolge erzielen, wie der Zeithistoriker Oliver Rathkolb von der Uni Wien erläutert. So haben sie die Drittelparität (je ein Drittel Studierende, Assistenten und Professoren in den Universitätsgremien) erstritten. Diese Form der Mitbestimmung in der Selbstverwaltung der Universitäten wurde nicht nur von sozialistischen Studenten gefordert und auch realisiert. Insgesamt, so Rathkolb, „waren die Veränderungsprozesse in Österreich zwar langsamer, dafür aber tiefergehend als das in anderen Ländern der Fall war.“

Abtreibungsparagraf 144

Reformen des Familienrechts setzte erst Christian Broda, Justizminister unter Bundeskanzler Bruno Kreisky, um – etwa die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 144. „Kreisky war von dieser Initiative nicht begeistert, weil er den Ausgleich zwischen Kirche und Sozialdemokratie nicht gefährden wollte. Der damalige Kardinal König hat die Aufhebung allerdings nicht mit letzter Vehemenz bekämpft und eine Totalkonfrontation wie in der 1. Republik verhindert“, sagt Rathkolb. Das Recht auf Abtreibung war schon nach 1918 eine Forderung der Sozialdemokratie.

In die Ära Broda fiel auch die juristische Gleichstellung von Mann und Frau, was sich in vielen Bereichen bis heute auswirkt. „An den Universitäten gibt es mittlerweile mehr Studentinnen als Studenten. Auf Ebene der Ordinarien sind Männer aber nach wie vor überrepräsentiert“, sagt Rathkolb.

Die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit ist bis heute nicht umgesetzt. „Das gilt besonders für die schlecht bezahlten Jobs.“ In diesem Punkt war Skandinavien erfolgreicher. „Genauso wie die Einführung der Gesamtschule an der nötigen 2/3-Mehrheit im Nationalrat scheiterte“, bedauert Rathkolb.

Demokratisierung

Dennoch folgte in den Schulen eine Zeit des Aufbruchs, erinnert sich Heidi Schrodt, die 1974 zu unterrichten begann: „Kritisches Denken zu fördern war vielen, vor allem jungen Lehrerkräften wichtig, auch wenn sie einer konservativen Lehrervereinigung angehörten. Texte wurden auf gesellschaftliche Relevanz hin gelesen; Lehrinhalte änderten sich: der Sexualunterricht wurde Teil der Biologie.“ Und Schüler wurden selbstbewusster: „Sie demonstrierten gegen ihren Direktor, was früher undenkbar war.“ Rechtlich hat die Änderung des Schulunterrichtsgesetzes im Jahr 1974 die Schüler vor der Willkür der Lehrenden geschützt.

All das, so resümiert Rathkolb, war aber mehr dem gesellschaftlichen Reformbedarf als den Studentenprotesten zu verdanken: „Kreisky war kein ’68er, sondern hat ihnen den Wind aus den Segeln genommen, indem er kontrollierte Veränderungen zuließ, anstatt eine Revolution anzuzetteln.“ Den ’68ern die Schuld an den derzeitigen Krisen zu geben, wie das viele Konservative derzeit tun, stimme gerade für Österreich nicht. „Die wenigen Studentenproteste waren keine gesamtgesellschaftliche, sondern eine elitäre Bewegung.“