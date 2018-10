Werte: Familie ist hohes Gut, Arbeit nur noch das halbe Leben

Diese Verdichtung hat Folgen, Burn-out nimmt zu: „Die letzten Potenziale werden aus den Menschen herausgeholt.“ Wenn immer mehr gefordert werde, sei es nur logisch, dass die Arbeitnehmer mehr mitbestimmen wollen, wann und wie viel sie arbeiten. Work-Life-Balance heißt das auf Neudeutsch: „Die Menschen überlegen sich heute mehr, was in ihrem Leben eine zentrale Rolle spielt – auch bei der Arbeit. Sie wollen ihr Leben selbstbestimmt gestalten“, sagt Verwiebe. Der Beruf soll also nicht nur für den Lebensunterhalt sorgen, sondern auch Sinn stiften, das kann anstrengen.

Eine Folge: Jeder kalkuliert viel mehr, was ihm sein Tun persönlich bringt. „Früher, als klar war, dass ich bei meinem Betrieb in Pension gehen werde, überlegte ich, was ich tun kann, um in meiner Firma weiterzukommen. Heute schaue ich darauf, wie ich im Beruf meine persönlichen Ziele verwirklichen kann“, erläutert Studien-Co-Autorin Lena Seewann und führt aus: „Wenn ich mich fortbilde, bedenke ich immer mit, ob mir das bei einem Jobwechsel etwas bringt.“ Die Loyalität gegenüber der Firma schwindet also.

Auf der anderen Seite verschwimmen die Bereiche Arbeit und Freizeit – aus vielen Gründen: „Smartphone und Internet machen es möglich, dass ich ständig erreichbar bin. Kollegen sind oft zugleich Freunde.“ Besonders die junge Generation trenne nicht mehr so wie ihre Eltern, die einen geregelten Acht-Stunden-Tag kannten.