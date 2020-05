Wer zahlt für das Leid eines Kindes?

Im Wiener AKH wurde ein Drehbruch am linken Oberschenkel festgestellt. Drei Stunden lag der Bub im OP-Saal. Ihm wurde ein "Fixateur externe" eingesetzt: ein Metallgestell, das außen am Schenkel angebracht und mit Schrauben am Knochen verankert wird. In den folgenden 13 Wochen wurde der Alltag für Maxi zur Qual. Zwei Mal täglich reinigte die Mutter die Wunde - ein äußerst schmerzhafte Prozedur, die jeweils zwei Stunden dauerte.



Die Pflegekosten waren enorm: "Wir benötigten drei Packungen Tupfer am Tag - drei Mal Rezeptgebühr", erzählt der Vater. Die Mutter musste Wochen zu Hause bleiben : "Als Selbstständige sind mir mindestens 10.000 Euro Verdienst entgangen. Wer ersetzt mir das?" Max selbst hat bis heute Probleme, wenn er längere Zeit spielt und Sport macht: Dann schmerzen seine Beine.



Bisher bekam die Familie lediglich 2500 Euro vom Staat - aber nur, nachdem sie sich an die Medien gewandt hatte. Rein rechtlich steht dem Buben nämlich kein Schadenersatz zu. "Laut Gesetz (ASVG §§ 333ff) kann ich gegen den Dienstgeber nicht vorgehen. Die Lehrer schützt das Amtshaftungsgesetz", sagt Beneder. "Eine Haftung gibt es nur, wenn Lehrer Schüler vorsätzlich schädigen, aber nicht, wenn sie grob fahrlässig handeln."



Trotz der Gesetzeslage stellt er Forderungen an die Republik. Die Begründung des Anwalts: "Das Haftungsprivileg bedeutet nur, dass die Schüler kein Schmerzensgeld erhalten. Im Gesetz steht aber nicht, dass Eltern den finanziellen Schaden nicht erstattet bekommen. Und: Es ist sicher nicht verfassungskonform, dass der Staat nur haftet, wenn Lehrer Schüler absichtlich verletzen. Wir verlangen deshalb 20.000 Euro Schmerzensgeld."