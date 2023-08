Welche negativen Auswirkungen die anhaltende Hitze auf die Psyche hat

Gefährlich sind dabei weniger einzelne Hitzetage an sich, sondern die Abfolge von wiederholt negativen Ereignissen, wie sie die Klimakrise hervorruft. Das dabei vorherrschende Gefühl, dass der belastende Zustand nicht verbessert oder verändert werden kann, setze der Psyche besonders zu, meint Hutter: "In Situationen der Hilflosigkeit wird das Stresshormon Cortisol vermehrt produziert, welches bei Ausschüttung über einen längeren Zeitraum eine Reihe an nachteiligen Auswirkungen auf die körperliche, aber auch auf die psychische Gesundheit hat."

Die psychischen Folgen anhaltender Hitze schlagen sich in einer Zunahme an Angststörungen und Depressionen nieder, führen aber auch zu steigendem Alkohol- und Substanzkonsum. Bei bereits Betroffenen können sich die Symptome ihrer psychischen Erkrankung verschlimmern.

Klimaerwärmung erhöht Suizidrate

Die Klimaerwärmung erhöht laut Hutter zudem die Suizidrate: "Eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur um ein Grad Celsius geht wissenschaftlichen Schätzungen zufolge mit einer Erhöhung der Suizidrate um einen Prozentpunkt einher." Daten aus den USA und Mexiko würden belegen, dass die Suizidrate bei einem Anstieg der monatlichen Durchschnittstemperatur um ein Grad um 0,7 Prozent bzw. 3,1 Prozent zunimmt.