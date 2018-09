Warum jeder ein kleiner Egoist sein sollte

Ja, denn geht es nach dem Soziologen Dirk Helbing, ist der Mensch kein Homo oeconomicus, sondern ein Homo socialis. „Wir haben in einer Studie mittels Computersimulation den sozialen Austausch zwischen Einzelpersonen über mehrere Generationen hinweg nachgestellt“, so Helbing. In der Ausgangslage waren alle Akteure nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Sie können zusammenarbeiten, doch es besteht der Anreiz, dass sie mehr für sich herausholen, wenn sie es nicht tun. Ab und zu werden Menschen mit einer gewissen Freundlichkeit geboren. Die meisten Akteure sind eigentlich kooperationsbereit – solange ihre Nachbarn aber nicht kooperieren, tun sie es auch nicht. Weil sie sich nicht ausnutzen lassen wollen. Hin und wieder kommt es zur Geburt eines Menschen, der zur bedingungslosen Kooperation bereit ist. Landet dieser inmitten von Egoisten, hat er keine Chance. Er wird nur ausgenutzt und hat keine Nachkommen – die Gesellschaft bleibt egoistisch. „Wird er aber in die Nachbarschaft von Kooperationswilligen geboren, gibt es einen Dominoeffekt. Die Nachbarn fangen an, zusammenzuarbeiten, schalten von egoistisch auf kooperatives Verhalten um. Weil der Altruismus die in ihnen angelegte Vorliebe zur Freundlichkeit anspricht. In der Simulation haben sich die Altruisten durchgesetzt. Und das werden sie sich auch im realen Leben“, ist der Experte überzeugt.

Ich-Bewusstsein

In einem YouTube-Interview geht der Philosoph Richard David Precht noch weiter und meint, wir hätten eine Antriebsfeder zum Guten in uns. „Das Gute ist zwar nichts Absolutes, aber in einer Gesellschaft kann man sich sehr schnell darüber einigen, was gut ist“, meint Precht. Psychologin Stefanie Höhl spricht von intrinsischer Motivation, die zutiefst in uns verwurzelt ist. „Mit etwa eineinhalb Jahren entwickelt das Kind ein Ich-Bewusstsein und schon zu diesem Zeitpunkt ist es auch bereit, anderen zu helfen. Michael Tomasello hat für seine Studie Kinder neben Erwachsenen platziert. Die Erwachsenen haben einen Gegenstand fallen lassen, den sie in weiterer Folge nicht mehr erreichen konnten. Die meisten Kinder halfen – und zwar ganz ohne dazu aufgefordert zu werden“, weiß die Expertin. Mit dem Teilen verhält es sich da schon anders. „Alles meins“ lautet bis zum Grundschulalter die vorherrschende Devise, erst dann bekommt das Kind ein realistischeres, nicht mehr so überzogenes Selbstbild und ist zunehmend bereit, zugunsten anderer auf etwas zu verzichten. Diese Phasen durchzumachen ist wichtig, um ein „gesunder“ Erwachsener, mit einem „gesunden“ Selbstbewusstsein und einer Portion „gesunden“ Egoismus zu werden.

„Kinder mit sozialen Ängsten können sich hingegen oft gar nicht durchsetzen. Aus ihnen werden meist Erwachsene mit sozialen Unsicherheiten, denen es schwerfällt, ihre Bedürfnisse abzugrenzen und Nein zu sagen“, meint Höhl. Sich zur Wehr setzen, hinterfragen und kein notorischer Ja-Sager sein – schnell gelten solche Verhaltensweisen als egoistisch, obwohl es doch viel eher ein „gut auf sich schauen“ ist. Um mit Oscar Wilde zu sprechen: „Egoismus besteht nicht darin, dass man sein Leben nach seinen Wünschen lebt, sondern darin, dass man von anderen verlangt, dass sie so leben, wie man es wünscht.“