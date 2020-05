Voting-Finale für Technik-Preis Plugged

Unter all jenen, die an der Plugged 11.0-Wahl teilnehmen, werden drei exklusive Preise verlost. Zur Teilnahme muss man bei futurezone.at registriert sein. Wer noch kein Konto hat, kann sich auf der Webseite kostenlos eines anlegen. Danach ist es möglich pro Tag ein Mal abzustimmen. Wer bei der Abstimmung zum Plugged 11.0 mitmacht, hat die Chance, eine der drei Reisen zu den IT-Schauplätzen der Welt, inklusive Messebesuch, zu gewinnen:



Las Vegas - Der Hauptpreis führt an jenen US-Ort, der aus unzähligen Filmen und TV-Serien bestens bekannt ist: Las Vegas. Die schillernde Stadt mit ihren legendären Kasinos, berühmten Shows und glitzernden Hotels ist einmal im Jahr auch Zentrum der Hightech-Welt. Der Gewinner/die Gewinnerin fährt Anfang Jänner 2012 auf die Consumer Electronics Show ( CES). Es ist jene wegweisende Messe, auf der Firmen aus aller Welt ihre neuesten Entwicklungen zeigen.



Barcelona - Der Gewinner/die Gewinnerin des zweiten Platzes erwartet eine Reise in die spanische Stadt Barcelona. Ende Februar 2012 findet dort in der Mittelmeer-Metropole der " Mobile World Congress" statt. Die wichtigste Messe in Sachen Mobiltelefonie ist Treffpunkt aller Handy-Hersteller, die dort die neuesten Modelle präsentieren.



Berlin - Der Gewinner/die Gewinnerin des dritten Platzes fährt im Sommer 2012 in die deutsche Hauptstadt, um dort die Internationale Funkausstellung (IFA) besuchen zu können. Die Messe gilt als die wichtigste Veranstaltung für Unterhaltungselektronik in Europa.



Machen Sie mit bei der Abstimmung zum Plugged 11.0! Der Link unten führt Sie zum Voting.