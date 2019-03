Unter dem Motto "Wir lesen alle vor" fand am Donnerstag zum zweiten Mal in ganz Österreich der Vorlesetag statt. Lesungen etwa auf der Summerstage oder im Curhaus St. Stephan in Wien standen dabei auf dem Programm. Sie sollen einen "spürbaren Impuls für mehr Literatur im Alltag" geben, wünschen sich die Veranstalter.