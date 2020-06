Vorabversion von Windows 8 verfügbar

Wie erwartet, hat der Softwarekonzern am Mobile World Congress in Barcelona die erste öffentliche Vorabversion von Windows 8 zum Download freigegeben. Microsoft machte während der Präsentation einmal mehr deutlich, dass das neue Betriebssystem die existierenden Grenzen zwischen Smartphones, Tablets und Desktop-Computer überwinden soll.



Bereits wenige Minuten nach Beginn der Pressekonferenz hat Microsoft die als Consumer Preview bezeichnete Vorabversion zum Download freigegeben. Sie kann hier heruntergeladen werden. Microsoft zufolge flossen seit der Veröffentlichung der Developer-Version über 100.000-Code-Veränderungen in die nun freigegebene Consumer-Vorabversion.