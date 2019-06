Von Sünde, Hingabe und dem aufrechten Gang

Irgendwann ließ sich die Sehnsucht nach dem Tango Argentino, „dem schönsten und verrücktesten Tanz, den es gibt“, nicht mehr verdrängen. Sigrid Mark (im Bild re.) und Andrea Tieber kündigten ihre Jobs, verzichteten auf ihr sicheres Netz, gingen nach Buenos Aires und verdingten sich als Straßenkünstlerinnen. Sie zogen durch Europas Straßen und über seine Plätze, um zu tanzen. Tango. Jenen Tanz, über den das Klischee sagt: Erotisch aufgeladene Bewegungen und strenge Blicke. Mann mit Hut, Frau mit viel Schminke und ausgiebiger Körperkontakt. Er befiehlt, sie gehorcht.

In manchen Kreisen wurde der Tanz einst als „ Sünde“ bezeichnet. Weshalb Papst Pius X. den Tango verbieten ließ. Er hätte sich nicht träumen lassen, dass der sündhafte Tanz ein Jahrhundert später Gotteshäuser erobern würde. Nach Kirchen in Stuttgart und Heidelberg heißt es nun auch in Wien: „ Tango goes Church“ – das nächste Mal am 16. Juni in der Auferstehungskirche in der Wiener Lindengasse – mit Sigrid und Andrea, die sich als Tango-Duo AdanzaS nennen.

Abgesehen davon, dass der amtierende Papst Argentinier ist und ihm sogar ein Tango gewidmet ist („Obwohl du heute Franziskus heißt, bleibst du für uns Jorge aus Flores“, heißt es in dem Stück von Enrique Bugatti): Was hat Tango mit Kirche zu tun? Es ist möglicherweise die Hingabe beim Tanz, die eng verwandt mit der Spiritualität des Glaubens ist.