Von einem Jahresvertrag in den nächsten

In Foren vernetzten sich bereits zahlreiche andere Opfer, die auf die gleiche Weise abgezockt wurden. Hahn wendet sich an einen privaten Konsumentenschutzverein und muss dort den nächsten Jahresvertrag abschließen: 92 Euro plus 30 Euro Ersteinschreibegebühr. Zu zahlen sind also 122 Euro - um aus einem 120-Euro-Vertrag rausgeboxt zu werden. "Das ist eigentlich der nächste Wahnsinn. Die Einschreibegebühr wird Studenten zwar erlassen, aber man hängt im nächsten Vertrag drin", ärgert sich der Student. 28 Euro konnte er sich durch den Beitritt zum Verein ersparen. Die Abzocker-Firma ist nicht mehr online.



Andreas Herrmann vom Europäischen Verbraucherzentrum kennt diese Fälle: "Das ist die klassische Internet-Abzocke". Der einfachste Weg, ungewollte Abos wieder loszuwerden, ist, der jeweiligen Firma eine Rücktrittserklärung zu schicken. Ab diesem Zeitpunkt heißt es dann: standhaft bleiben, nichts zahlen. "Erst wenn man Post von einem österreichischen Gericht bekommt, wird es kritisch."