Vom Junkie zum Youtube-Star zum Autor

Über zwanzig Jahre später sitzt Sick in Osnabrück in einer WG-Küche an einem grün lasierten Holztisch, hinter ihm stehen eine massive Küchenkredenz und eine große Yucca-Palme. Seine schwarzen Haare sind gründlich geschoren, er trägt ein T-Shirt, das seine tätowierten Arme teilweise freilegt. In der einen Hand hält er eine Zigarette, in der anderen eine Kaffeetasse. Inmitten dieses Settings erzählt der inzwischen über 40-jährige Sick Geschichten aus seinem Leben aus jener Zeit in Hannover, die von Drogen, Gewalt und Kriminalität geprägt war. Zum Beispiel, dass "der Pole", der jüngste aus seiner damaligen Clique, der erste war, der an einer Überdosis gestorben ist.

Dabei lässt sich Sick von zwei vor ihm aufgebauten Kameras filmen. Der Mann hinter diesen lebt in der WG und heißt Paul Lücke. Er ist der Produzent der Webserie "Shore, Stein, Papier", was für " Heroin, Koks, Geld" steht, eine lange Zeit die wichtigsten Parameter in Sicks Leben. Lücke bereitet Sicks Erzählungen zu einzelnen Episoden auf und stellt sie dann auf Youtube. Die beiden haben sich schon einige Zeit gekannt, bevor die Idee zur Webserie überhaupt entstand. Erste Versuche, das Erlebte weiterzuerzählen, startete Sick im Jahr 2005 auf einem Weblog. Es war Lücke, der ihn dazu ermutigte, mehr daraus zu machen.