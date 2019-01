Viraler Hit: US-Turnerin wird für perfekte Performance gefeiert

Ohashi ist seit 2009 professionelle Turnerin. Die Laufbahn der Frau entwickelte sich hervorragend, sie gehörte bald zum Elite-Team der Uni und sogar eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen war in Aussicht. Doch dann erlitt sie schwere Verletzungen am Rücken und an der Schulter, weshalb sie sich nach ihrer Genesung entschied, wieder in die Uni-Liga National Collegiate Athletic Association zurückzukehren.