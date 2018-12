Video zeigt, wie Mann kurz vor Weihnachen seinen Hund aussetzt

In Großbritannien sorgt derzeit eine von vielen Menschen als herzlos empfundene Aktion für Schlagzeilen. Bilder einer Überwachungskamera, die von der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) veröffentlicht wurden, zeigen einen Mann dabei, wie er wenige Tage vor Weihnachten seinen Hund auf offener Straße zurücklässt.