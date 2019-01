Video: Trump gab einmal Rat, wie man über eine Mauer kommt

Der Streit um die Grenzmauer zu Mexiko ist seit gestern um eine Facette reicher: Am Mittwoch brach der US-Präsident Donald Trump eine Sitzung mit Spitzenvertretern der oppositionellen Demokraten abrupt ab und verließt den Raum, weil diese ihm weiter die geforderte Milliardensumme für die Mauer verweigerten. Am Vorabend hatte er in einer TV-Ansprache erneut eindringlich für sein Mauerprojekt geworben, mit dem er die illegale Einwanderung aus Mexiko in die USA stoppen will.

Nun hat die Daily Show aut Twitter einen Clip aus dem Jahr 2004 geteilt, in dem Trump eine leidenschaftliche Rede am Wagner College auf Staten Island darüber hält, wie man über eine Mauer kommt. In dieser heißt es:"Gib niemals auf. Gib nicht auf. Lass es nicht zu. Wenn sich vor dir eine Betonmauer befindet, geh durch, geh hindurch, geh um sie herum, aber komm zur anderen Seite der Mauer."