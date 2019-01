Verwunderung im Netz: Trump legt riesiges "Game of Thrones"-Meme vor

" Sanctions are coming"

Darauf zu sehen: Ein energisch schreitender Trump – zusammen mit dem Schriftzug "Sanctions are coming" ("Sanktionen nahen". Das Plakat ist offenkundig an das "Game of Thomas"-Zitat "Winter is coming" angelehnt. Sogar die Schriftart wurde von der mittelalterlichen HBO-Erfolgsserie kopiert.

"Winter is coming" ("Der Winter naht") ist nicht nur der Titel der ersten Folge der Serie. In "Game of Thrones" herrscht ein willkürlicher Rhythmus der Jahreszeiten; Sommer wie Winter können sich über Jahre hinziehen. Die kalte Jahreszeit ist besonders gefürchtet. Der pessimistische Wahlspruch der adeligen Familie Stark ist mittlerweile ein geflügeltes Wort der Popkultur.

Nicht neu

Im Netz sorgte das Plakat jedenfalls prompt für Aufsehen. Dabei ist es gar nicht neu. Bereits im November hatte es Trump getwittert. Damals um die Wiederauferlegung der Iran-Sanktionen zu bewerben.