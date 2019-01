Romney zieht bitterböses Fazit über Trumps Präsidentschaft

Trump umwirbt US-Demokraten

Indes dreht sich bei Trump gerade alles um seine Mauer. Wenn US-Präsident Donald Trump derzeit twittert, hat er vor allem die US-Demokraten im Visier. Diese verwehren ihm seine Mauer bzw. das Geld dafür, was in der Folge für einen sogenannten Regierungs-Shutdown geführt hat. Nun schlägt Trump wieder sanfte Töne an. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter umwarb Trump am Dienstag seine Gegner im Kongress: "Grenzschutz und die Mauer-'Sache' und die Haushaltssperre sollten nicht der Punkt sein, an dem Nancy Pelosi ihren Vorsitz beginnt. Wollen wir einen Deal machen?"