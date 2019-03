Verwüstete Wiesen: Mohnfelder in Kalifornien für Instagrammer gesperrt

Ein seltenes Naturschauspiel hat in Kalifornien binnen weniger Tage zehntausende Touristen angelockt – und schließlich die zuständigen Behörden zum Notfallmanagement gezwungen.

Goldmohn als Attraktion

Derzeit blüht rund um die Stadt Lake Elsinore im Walker Canyon der Goldmohn. Er zählt zur Familie der Mohngewächse und wird auch als Kalifornischer Kappenmohn bezeichnet. Die Pflanze gilt außerdem als offizielle Staatsblume der sonnenverwöhnten Region.

In der Regel verwandelt sich die sandig-trockene Wüste Kaliforniens nach einem Regenschauer in einen goldenen Blütenteppich. "Super Bloom" (auf Deutsch: "Superblüte") heißt dieses Phänomen, das sogar aus dem Weltall sichtbar und im Schnitt nur alle zehn Jahre zu beobachten ist. Aufgrund des ausufernden Besucheransturms haben die Behörden bereits am Sonntag den Zugang zu den Feldern gesperrt.