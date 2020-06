Wie Kinder die Scheidung der Eltern gut bewältigen

Wie ein Puzzle, das in die Luft geworfen wurde und neu geordnet werden muss: Das trifft die Gefühle vieler Kinder und Jugendlicher bei der Trennung ihrer Eltern oder, wenn Bezugspersonen sterben. „Ihr bisheriges Familienbild ist explodiert. „Die Kinder müssen sich neu sammeln und neu orientieren“, sagt Dagmar Bojdunyk-Rack vom Verein „Rainbows“.

Das gelingt in von Profis begleiteten Gruppen besser, als wenn sie alles in sich hineinfressen. „Eine Trennung muss nicht traumatisch sein. In der Gruppe erleben sie, dass sie nicht allein sind. Sie sehen auch, wie andere damit umgehen.“ Das „Rainbows“-Team kommt aus pädagogischen und psychosozialen Berufen. Zielgruppe sind Sechs- bis Zehnjährige. Für Jugendliche gibt es seit 2013 ein eigenes Angebot. „Wir wollen an ihre Lebenswelten andocken. In der Pubertät verändert sich ohnehin viel, man darf nicht davon ausgehen, dass ihnen eine Scheidung nichts ausmacht.“

Auf dem Weg zu einer positiven Neuorientierung sind Tränen, Wut und Schuldgefühle sehr häufige Emotionen. Das erleben Maria Wallner und Romi Leonhardt, Regionalleiterinnen in Wien und NÖ, immer wieder. Deshalb wird Gefühlen viel Zeit gewidmet. Leonhardt: „Vor allem Traurigkeit kommt oft in Form von Wut heraus. Wir vermitteln, dass sie an einem Ort des Vertrauens sind, wo alle ihre Reaktionen normal und wichtig sind.“