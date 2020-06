USA: IP-Adresse identifiziert keine Person

"Die Annahme, dass die Person, die für einen Internetzugang an einem bestimmten Ort bezahlt ident mit der Person ist, die es für den Download einer illegalen Datei genutzt hat, ist heikel", heißt es in der Urteilsbegründung. Demnach sei aufgrund der mittlerweile starken Verbreitung von drahtlosen Netzwerken, über die mehrere Personen die selbe IP-Adresse bekommen, eine Bestimmung ohnehin nicht zweifelsfrei möglich. Er empfiehlt in seinem Urteil auch anderen Richtern seinem Beispiel zu folgen und seine Argumentation für eine Ablehnung derartiger Anträge zu nutzen.