US-Botschaft in Australien verschickt versehentlich Cat Content

In einem Statement gegenüber der Nachrichtenagentur Australian Associated Press (AAP) entschuldigte man sich kurze Zeit später mit einem Augenzwinkern für den Fehler: "Wir entschuldigen uns, dass wir all jene enttäuscht haben, die an dieser 'Katzenpyjama'-Party teilnehmen wollten – aber solch ein Event fällt nicht in unser Spezialgebiet", sagte ein Sprecher der US-Botschaften in Australien gegenüber der AAP. Es habe sich um einen "Trainingsfehler" gehandelt, "der einem unserer neuen Mitarbeiter beim Testen unserer E-Mail-Newsletter-Plattform unterlaufen ist". Man werde künftig "strengere Kontrollmechanismen" einführen, um derartigen Vorfällen vorzubeugen.