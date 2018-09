US-Arzt unterstellt Medizinerinnen, weniger "hart zu arbeiten"

"Weibliche Mediziner arbeiten nicht so hart und betreuen nicht so viele Patienten wie männliche Mediziner." Für diese Aussage steht ein amerikanischer Arzt derzeit massiv unter Beschuss. Das berichtet unter anderem die Washington Post.

An die Öffentlichkeit gelangte der Sager in der September-Ausgabe des Magazins der Dallas County Medical Society. Besagte Ausgabe ist dem Thema "Frauen in der Medizin" gewidmet. Im Zuge dessen wurden unter anderem die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung publiziert. Darin wurden die rund 7.500 Mediziner gefragt, warum Ärztinnen ihrer Meinung nach weniger verdienen als männliche Kollegen. Außerdem wurde um Stellungnahmen gebeten, in denen Vorschläge zur Bekämpfung der Einkommensschere gemacht werden sollten.

Die Einschätzung von Gary Tigges, Internist am Institut Plano Internal Medicine in Texas, sorgt nun für Diskussionen.

"Sie wollen es so"

Neben dem eingangs erwähnten Sager schilderte Tigges auch, warum die Einkommensschere zwischen Ärzten und Ärztinnen derart groß sei. "Das ist so, weil sie es so wollen, oder weil sie sich einfach nicht hetzen lassen oder Überstunden machen wollen", analysierte er die Lage. Medizinerinnen hätten anderen Prioritäten – "die Familie oder Soziales, was auch immer."