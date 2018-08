Sexismus und Stereotype: Warum Frauen den Feuerwehrberuf meiden

Frauenanteil zwischen 5 und 7 Prozent

Derzeit sind von den 5.000 aktiven Feuerwehrleuten der London Fire Brigade lediglich 300, also rund sechs Prozent, Frauen. Laut Recherchen der BBC sind in Summe in ganz Großbritannien rund fünf Prozent der Löscheinsatzkräfte weiblich. Um gegen die männliche Dominanz in dem Berufsfeld vorzugehen und sexistische Stereotype aufzuzeigen, hat die London Fire Brigade nun unter anderem die #FirefightingSexism-Kampagne ins Leben gerufen.

Laut der Jahresstatistik der Österreichischen Feuerwehren aus dem Jahr 2017 sind hierzulande sieben Prozent der derzeit aktiven Feuerwehrmitglieder (rund 339.000 Personen) Frauen.