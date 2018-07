Brite zeigt: Selbst auf Shampoo-Verpackungen ist Sexismus Alltag

Trotz immer stärkerer Sensibilisierung ist Sexismus noch immer Alltag - und betrifft selbst so simple Dinge wie Shampoos. Auf Twitter postete Philip Green kürzlich einen Schnappschuss von seinem Einkauf. Darauf zu sehen: Vier Shampoo-Flaschen des britischen Herstellers Radox. Was den Familienvater so aufbrachte, war die Beschriftung jedes einzelnen Produkts. Die für Männer konzipierten Haarprodukte waren mit "sportlich", "mutig", "stark" und "kraftvoll" betitelt.

Unterstützung von Stereotypen

"Meine Frau und meine Töchter sind zweifellos sportlich, mutig, stark und kraftvoll", schrieb der 49-Jährige auf Twitter und appellierte an die Firma: "Ich werde eure Produkte nicht mehr kaufen, bis ihr die Bezeichnung 'für Männer' von diesen Etiketten entfernt."