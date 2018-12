Uropa outet sich im Alter von 95 Jahren

Brandon Gross, ein Enkel von Blank, will einen Dokumentarfilm mit dem Titel "On My Way Out" über das Leben seines Großvaters drehen. Er wolle die Liebesgeschichte seiner Großeltern erzählen, die als jüdische Holocaust-Überlebende in die USA gekommen sind. Das schreibt Gross auf einer Spendenseite für das Projekt.

Das US-Magazin Out berichtet ebenfalls von der Lebensgeschichte des Ehepaares und lässt darin auch Ruth zu Wort kommen: "Mein Herz war in all diesen Jahren gebrochen", sagt sie. Den gemeinsamen Kindern zuliebe habe Ruth all die Jahre die Fassade einer funktionierenden Ehe aufrechterhalten. Auch heute leben die beiden noch immer gemeinsam in einem betreuten Wohnheim in Los Angeles.

Die beiden waren in Nachbarorten in Polen aufgewachsen. Nachdem die Deutschen Polen überfielen landete Ruth dem Bericht zufolge in einem Arbeitslager in Sibirien, Roman floh nach Russland. Nach dem Krieg lebten sie beide in Flüchtlingslagern in Deutschland und Roman fragte Ruth, ob sie ihn heiraten möchte. "Es war der größte Fehler meines Lebens", sagt er heute. "Aber ich hatte keine Wahl. So war die Welt damals. Ich fragte sie, ob sie mich heiraten will, obwohl es gegen meine Natur war."