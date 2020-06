Wissen, was kommt: Vereinfachung Der Erfolg des günstigen, simplen und gleichzeitig vollständig funktionsfähigen Computers „Raspberry Pi“, der bereits in der vorgestellt wurde, oder der Heimwerker-Analogkamera „Konstruktor“ (siehe Aufnahmebereit) zeigen einen klaren Trend: Je komplexer und umfangreicher die Elektronik, desto größer das Verlangen nach Produkten, die einfach zu handhaben sind. Ob dasselbe auch für andere digitale Alltagsprodukte realisiert wird, macht die Variabilität der Elektronikwelt noch spannender.

„Konstruktor“ ist eine ganz besondere 35mm (analoge) Spiegelreflexkamera: Man muss sie selbst zusammenbauen. Damit bietet das neueste Projekt von Lomography eine tiefe Einsicht in die Welt der Fotografie und macht nicht nur Spaß, sondern auch einzigartige Fotos. Die DIY-Kamera bietet eine 50mm-f/10-Optik, eine fixe Belichtungszeit von 1/80s und ermöglicht sogar Mehrfachbelichtungen. Kostet 35 Euro. www.lomography.at

“ ist ein holländisches Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Smartphone zu fairen Arbeitsbedingungen herzustellen. In der Produktion sollen auch ausschließlich jene Rohstoffe verwendet werden, die aus konfliktfreien Zonen stammen. DasSmartphone verfügt über einen Quadcore-CPU, 16GB Speicher, ein 4,3 Zoll Display und4.2. Der Preis: 325 Euro. Weitere Infos unter: www.fairphone.com

„Locca“ ist der Name eines österreichischen Start-Ups, das mit einem kleinen Tracker (mit AGPS und GSM-Verbindung) dabei hilft, Verlorenes aufzuspüren. Egal ob Schlüssel, Tasche oder, ja selbst der geliebte Vierbeiner ist leicht zu finden – mittels einer App am Smartphone. „LoccaMini“ schützt Gegenstände, und „LoccaPhone“ ist sogar auf die Positionierung von z.B. Kindern spezialisiert. Ab September erhältlich, Informationen unter: www.locca.at

Die neuesten In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Bose heißen „Quiet Comfort 20“, bieten aktive Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling) und sind genau das Richtige für Momente, in denen Sie sich mehr Ruhe wünschen. Egal ob bei der Arbeit oder im Flieger – die Kopfhörer sind ideale ständige Begleiter und brauchen nur wenig Platz. Den Strom bezieht die aktive Geräuschunterdrückung von einem wiederaufladbaren Akku, und ein Mikrofon sorgt für Smartphone-, Tablet- und Laptop-Unterstützung, falls Sie Ihre Ruhe doch durch ein Gespräch unterbrechen müssen. Für 300 Euro im Fachhandel erhältlich. www.bose.at

​Reisetauglich

Die Zusammenarbeit des Kofferherstellers Rimowa, des Flugzeugherstellers Airbus und des Telekomsuppliers T-Systems resultierte in der Präsentation eines einzigartigen Gepäckstücks. Dieser Koffer kann alleine auf Reisen geschickt werden und erleichtert somit den Urlaub oder die Geschäftsreise wesentlich. Ein in den Koffer integriertes Funk- und Softwaremodul speichert und funkt die Koffer- und Besitzerdetails, ein Display auf der Außenseite zeigt die relevanten Informationen sowie einen Barcode an. Alles noch Zukunftsmusik, aber ein interessantes Konzept.