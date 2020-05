Wissen, was kommt: Smartphonezentrale

Immer mehr Produkte sind von dem Zusammenspiel mit iPhone und Co. abhängig - ob "GAME GOLF" (siehe Digicaddy), "LUMOback" (siehe Sitzhaltung) oder " BikeSpike" (siehe Radschutz). Die innovativsten Smartphone-Produkte sind nicht mehr Apps, sondern Produkte die in Zusammenspiel mit Ihrem Smartphone die Horizonte digitaler Gadgets erweitern. Während sich diese Produkte großteils an Bastler und ein technisch-versiertes Publikum richten, wird es in Zukunft in fast allen elektronischen Produkten eine (kabellose) Handyschnittstelle geben.