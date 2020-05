Wissen, was kommt: SmartTV

Seit Langem bieten fast alle Home-Entertainment-Hersteller die „SmartTV“-Funktionalität auf Ihren HDTVs an. Damit werden Applikationen – ähnlich wie auf Ihrem Smartphone – auch auf dem Fernsehschirm umgesetzt. Während sich im Smartphone- Bereich bereits die Hauptplattformen Android, iOS und Co. etabliert haben, bleibt noch abzuwarten, was zum neuen Standard der SmartTV-Plattformen erhoben wird.