Zoll

Schreibgeschwindigkeiten

Kingston hat auf der CES in Las Vegas die (speicher-)größten USB-Sticks der Welt vorgestellt. Die DataTraveler HyperX Predator 3.0-Sticks sind 3Zoll lang, 0.5dick und bieten Lese- undvon 240MB/s sowie 160 MB/s. Ein 512-GB- Modell ist ab sofort im US-Handel erhältlich, eine 1-TB-Variante wird in wenigen Monaten folgen. Allerdings muss man für den Super-Stick auch tief in die Tasche greifen und mehr als 1.000 Euro hinblättern. Infos unter: www.kingston.com