Unsere Uropas aus der Bronzezeit

Sie sind vor tausenden Jahren gestorben und doch wirken ihre Spuren bis heute nach: Genetiker an der University of Leicester, England, fanden heraus, dass die meisten europäischen Männer von einer Handvoll Vorfahren aus der Bronzezeit abstammen. Wer diese Männer waren, ist nicht bekannt, sie lebten vor etwa 2000 bis 4000 Jahren, berichten die Wissenschaftler im renommierten Fachjournal Nature Communications.

Das Team um Mark Jobling und Chiara Batini sequenzierte die Y-Chromosomen von 334 Männern aus 17 Populationen in Europa und dem Mittleren Osten. Das Y-Chromosom ist das männlichen Geschlechtschromosom. Dadurch kann die männliche Abstammungslinie bestimmt werden: Söhne erhalten das Y-Chromosom immer vom Vater. So haben alle Männer einer väterlichen Linie das gleiche Y-Chromosom. Damit dieses genetische Erbe bis in unsere heutige Zeit hineinreicht, müssen diese Männer viele Söhne gehabt haben.

Das erklärt auch, warum die Forscher eine Populationsexplosion in der väterlichen Linie beobachteten. Genetikerin Batini erklärt, dass sich einige der Männer durchgesetzt haben und sich häufiger fortpflanzten als andere. "Das kann soziale Faktoren wie Macht und Zugang zu überlebenswichtigen Ressourcen haben, aber auch daran liegen, dass sie ihre Gene durch Migration übertragen haben." Ältere DNA-Studien zeigten, dass diese Abstammungslinien bereits vor der Bronzezeit in Wüsten-Regionen nachgewiesen wurden.