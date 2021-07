Universal lässt MegaUpload-Song löschen

Für den Verband der Musikindustrie (RIAA) und der Filmindustrie (MPAA) der USA gehört die Filesharing-Website MegaUpload zu den "schlimmsten Schurken-Websites", die derzeit online sind. Die Verbände werfen MegaUpload vor, einen maßgeblichen Teil zur Verbreitung von Kopien von Musik und Filmen beizutragen und so nicht nur der Industrie, sondern auch den Künstlern direkt zu schaden.



Als Konter für diese Behauptungen hat MegaUpload ein YouTube-Video veröffentlicht. In dem vierminütigen "Mega Song" singen und erzählen Stars wie Printz Board, P Diddy, Will.i.am, Alicia Keys, Kanye West, Snoop Dogg, Chris Brown, The Game, Mary J Blige, Kim Kardashian, Floyd Mayweather und Jamie Foxx, dass sie MegaUpload-Nutzer sind und die Website unterstützen.



Am Nachmittag nach der Veröffentlichung war statt dem Video nur noch zu lesen: "This video is no longer available by a copyright claim of UMG". Laut Kim Schmitz, früher bekannt als Kimble, der Mitbegründer und Geschäftsführer von Megaupload ist, hat Universal das Video zu Unrecht löschen lassen: "Mega besitzt die Rechte für alles in dem Video. Wir haben Verträge mit jedem Künstler in der Kampagne unterzeichnet."