Umweltsünde Windeln: Das sind die Alternativen

Die geringeren Kosten machen für viele Eltern Stoffwindeln wieder attraktiv. Sie wurden schon lange vor dem Verkauf der ersten Wegwerfwindeln in den 1960er Jahren verwendet. Heute sind die wasserdichten Überhosen aber deutlich praktikabler. „Sie sind wie Wegwerfwindeln anzuziehen – nur mit Druckknöpfen oder Klettverschluss. Das Windelvlies ist wie ein festeres Toilettenpapier, das vollständig abbaubar ist“, sagt Marlies Parchment von WIWA (Windeln waschen!). Der Verein wickelt in Österreich die Förderung von Mehrwegwindeln ab. Ein Starter-Set kostet je nach Hersteller ab 250 Euro, bis zu 100 Euro werden gefördert. Wäsche waschen miteingerechnet, rechnen sich die Kosten laut Parchment meist nach sechs Monaten. Manchen ist der Aufwand des öfteren Waschens allerdings zu viel. Dem günstigeren Preis stehen außerdem Kosten für häufigeres Waschen und dadurch stärkerer Bedarf an Wasser, Strom und Waschmittel gegenüber.

Dennoch: „Jede gewaschene Windel ist umweltfreundlicher als eine Wegwerfwindel“, sagt Michaela Knieli von der Umweltberatung. Stoffwindeln seien in Summe nicht nur günstiger, sondern auch gesünder, da sie luftdurchlässiger und hautfreundlicher sind. Die Kinder werden zudem breit gewickelt, was gut für die Hüftgelenke ist. Verlässliche Daten, welches Windelsystem das umweltschonendste ist, gibt es nicht. Die letzte Untersuchung stammt aus 2005. Die britische Umweltbehörde kam damals zu dem Schluss, dass die Öko-Bilanz von Stoffwindeln nicht besser sei als die von Wegwerfwindeln. Seither sind dreizehn Jahre vergangen, in denen alle Windelarten weiterentwickelt wurden. Eltern müssen also das für sie passende System finden.