Überfüllte Klassen empören die Eltern

Das Schuljahr ist noch jung, doch der Ärger bei vielen Eltern, Schülern und Lehrern ist bereits groß. Denn viele Klassenzimmer sind überfüllt.



Die beworbene Klassenschülerhöchstzahl von 25 gilt nur für Volksschulen und die Unterstufe. Für die "Älteren" gilt eine Obergrenze von 30. Nur in Ausnahmefällen darf die Höchstzahl um 20 Prozent überschritten werden - also 30 Kinder in der Unterstufe und 36 in der Oberstufe.



36 Schüler sitzen zum Beispiel in einer 2. Klasse der BAKIP (Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik) Maria Regina in Wien. "Leider wird die Klasse nur in Englisch, nicht aber in Mathe und Deutsch geteilt", schreibt eine Mutter dem Schüleranwalt. "Ab der 10. Schulstufe wird in diesen Fächern nicht mehr getrennt. Selbst wenn ich wollte, ich habe die Ressourcen nicht", sagt Direktor Johannes Hackl.



Die BAKIP ist keine Ausnahme. Beim Schüleranwalt gingen zu Schuljahresbeginn viele Beschwerden über zu volle Klassen ein. Doch stimmt das? Der KURIER hat nachgefragt.

Besonders viele Schüler drängen sich in den Klassenzimmern der Berufsbildenden Höheren Schulen: "Wir haben uns gegen eine Beschränkung auf 25 Schüler gewehrt, weil wir sonst vielen jungen Menschen die Chance nehmen, eine HTL oder eine HAK zu besuchen", sagt Jürgen Rainer, Gewerkschafter für die berufsbildenden Schulen. "Stattdessen einigten wir uns mit dem Ministerium, dass wir die hohe Drop-out-Rate senken, indem wir durch Individualisierung gerade die Schwachen in den ersten Klassen fördern. Damit sind wir sehr erfolgreich. Das Bildungsministerium hat sich so 36 Millionen Euro erspart, weil weniger die Klasse wiederholen."