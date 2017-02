Am Donnerstag entschied ein Bundesberufungsgericht in San Francisco, dass die von Trump erlassenen Einreiseverbote für Bürger von sieben muslimischen Staaten sowie alle Flüchtlinge vorläufig weiterhin außer Kraft bleiben (mehr dazu hier).

Eine weitere bittere Niederlage für Trump in der Causa. Nach dem gerichtlichen Entscheid twitterte dieser erzürnt: "Wir sehen uns im Gerichtssaal, die Sicherheit unserer Nation steht auf dem Spiel!"

Auf Twitter hielten zahllose User den US-Präsidenten daraufhin zum Narren.

Auffallend viele spielten dabei auf die Tatsache an, dass Trump durch seinen Tweet quasi angekündigt hatte ein Gericht zu verklagen.

“See you in court,” says person who just lost in court https://t.co/SGqp9gzjVY — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 9. Februar 2017

everyone trying to figure out how you take a court to court pic.twitter.com/uqvzdQYNVy — Tanya Chen (@Tanya_Chen) 9. Februar 2017

are u.. are u gonna sue the judicial branch https://t.co/a7ZW9xUliJ — jomny sun (@jonnysun) 9. Februar 2017

"I'LL SEE YOU IN COURT!" is really the worst thing to yell after you just lost in court — Erin ????Gloria???? Ryan (@morninggloria) 9. Februar 2017

Auch einige Anspielungen auf den Film "Natürlich Blond", eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2001 mit Reese Witherspoon, wurden geteilt. In dem Streifen mimt Witherspoon die blonde, naive und modeorientierte Elle Woods, die in Hoffnung auf einen Antrag ihres Freundes Warner Huntington III., der in Harvard Jura studieren will, einen Studienplatz an der juristischen Fakulität der renommierten Universität ergattert und diese ordentlich aufmischt.

"I feel comfortable using legal jargon in everyday life" pic.twitter.com/A3z74097AU — Adam (@adamjmoussa) 10. Februar 2017

Aus dem deutschsprachigen Raum beteiligten sich ebenfalls unzählige Twitter-Nutzer.

"SEE YOU IN COURT" ist so Luxus Mimimimimi für: "Ich sags meinem großen Bruder" oder "Wirst schon sehen, was du davon hast" #Trump — Peppermint (@peppermint24) 10. Februar 2017

Ob dem Trump klar ist, dass "See you in Court" jetzt keine Drohung gegenüber den anderen ist? — Corinna (@Scaramouche1989) 10. Februar 2017