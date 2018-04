„tschutti heftli“: Das etwas andere Panini-Album

Das tschutti heftli geht weit über die internationalen Fußball-Geldmacher-Mechanismen hinaus. Es basiert nicht nur auf der Leistung von 32 ausgewählten Künstlern, es dient auch sozialen Projekten. So kommt der Verkaufserlös in Österreich Job-TransFair zugute. Diese Einrichtung berät, beschäftigt und vermittelt Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. „Das ist ein Highlight in meinem Leben“, jubelt die Wienerin Bernadette Seehofer. Sie hat dank Job-TransFair wieder eine Arbeit ge funden. Nach einem sechsmonatigen Training-on-the-Job in der Abteilung „Die Kümmerei“ ist die 59-Jährige seit Jänner 2018 Empfangsdame im Prayner Konservatorium im 4. Bezirk, einer renommierten Ausbildungsstätte für Musik und darstellende Kunst.